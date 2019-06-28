В Череповце при обрушении строительных лесов погиб 54-летний рабочий

В Череповце следователи проводят проверку по факту гибели 54-летнего рабочего на стройке: мужчина упал с десятиметровой высоты при обрушении лесов.

Трагедия произошла накануне между 17 и 18 часами. На территории строящегося объекта одной из крупных фирм города обрушились стационарные металлические леса вместе с находившимся на них стропальщиком. Мужчина упал с высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия.

- Экстренно был госпитализирован травмированный в результате обрушения лесов второй рабочий. Его жизни, по предварительным данным, ничто не угрожает, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, оценивается вопрос обеспечения безопасности при производстве строительных работ.

По данным портала Gorodche.ru, погибший мужчина был сотрудником треста «Коксохиммонтаж», а работы выполнял на территории строящегося объекта металлургического комбината.