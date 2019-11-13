Из-за повышения уровня воды в реке Вологде дачи может затопить во второй раз

13.11.2019 [Общество]

Уровень воды в реке Вологде повысился настолько, что затопление участков в дачных кооперативах областной столицы может вновь начаться. Об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям объявил мэр города Сергей Воропанов.

— По данным на 11 утра уровень по балтийской системе 110,62, а садоводческие товарищества, которые находятся на первой береговой линии, начинает топить при уровне 110,7 метра. Повторное подтопление небольшими темпами уже началось, пока оно касается только этих территорий, — говорит мэр.

Как ранее сообщал NewsVo, 723 дачных участка оказались затоплены в Вологде из-за повышения уровня воды в реке 5–6 ноября. По данным городской администрации, тогда под водой оказались участки в микрорайонах Прилуки, Баранково, Лукьяново, Доронино, Екимцево, садоводческих товариществах «Ручеек», «Луч», «Чайка», «Парус», «Дружба», «Бережок», «Березка-2», «Прогресс», «Речник», «Строитель», «Ершово» и нескольких других.

На заседании КЧС также было объявлено, что из резервного фонда правительства Вологодской области выделят деньги на покупку двух суден на воздушной подушке для оперативной эвакуации людей по воде и льду. Такой техники, как отметил губернатор, в данный момент не хватает.

Тэги: затопление, дачи
Сюжет: Затопление населенных пунктов (ноябрь 2019 года)

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