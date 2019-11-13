В противотуберкулезном диспансере Череповца не считают нарушением прав санитарок перевод их в уборщицы

В противотуберкулезном диспансере Череповца не считают нарушением трудовых прав перевод санитарок медучреждения в уборщицы. Об этом говорится в официальном комментарии руководства, присланном в редакцию NewsVo 13 ноября.

— Руководство перевело работников на должности, которые не попадают под действие президентских указов. Так, все санитарки поликлиники, лаборатории, рентген-кабинетов, стационара, стали уборщицами, сестры-хозяйки-кастеляншами, санитарок, которые работали на буфете, перевели на должность рабочих, дезинфектору снизили разряд на нижеоплачиваемый, — говорится в обращении, — ранее рассказали NewsVo сотрудники учреждения.

В ответ на это главврач тубдиспансера Алексей Жучкин заявил, что должности кастелянши в медучреждении нет вообще, санитарок-буфетчиц перевели на должность буфетчиц, а не рабочих. Медицинский дезинфектор, по словам Жучкина, был переведен на должность дезинфектора из-за отсутствия медобразования. Почему же в таком случае сотрудник изначально был назначен на эту должность, в ответе главврача не сообщается.

Кроме того, в диспансере сообщили, что выплата за вредность переведенным в уборщицы санитаркам действительно была снижена с 25 до 10%, но разницу в зарплате ликвидировали за счет стимулирующих выплат.

— Жалоб со стороны персонала не поступало, — пишет в ответе главврач.

Тем не менее, жалобы явно есть, раз сотрудники обратились за помощью в СМИ.

В ответе главврача также говорится, что за всеми сотрудниками тубдиспансера сохранены льготы в виде молока и дополнительного отпуска.

— Таким образом, считаем, что все нормы трудового законодательства были соблюдены, — резюмирует Алексей Жучкин.

Он также сообщил NewsVo, что перевод происходил добровольно, по заявлению. Между тем санитарки говорят, что выбора — переходить или не переходить на должность уборщиц — у них не было, после перехода они делают всю ту же работу, а льгот лишены.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы, произведенный администрацией Усть-Кубинской ЦРБ в прошлом году. При этом трудовые обязанности сотрудниц не изменились, а зарплата снизилась.