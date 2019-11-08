В противотуберкулезном диспансере в Череповце санитарок переводят в уборщиц

В Вологодском противотуберкулезном диспансере № 2 в Череповце санитарок переводят в уборщицы. Об этом NewsVo рассказали сотрудники медучреждения.

— Руководство перевело работников на должности, которые не попадают под действие президентских указов. Так, все санитарки поликлиники, лаборатории, рентген-кабинетов, стационара, стали уборщицами, сестры-хозяйки-кастеляншами, санитарок, которые работали на буфете, перевели на должность рабочих, дезинфектору снизили разряд на нижеоплачиваемый, — говорится в обращении.

Раньше за вредные условия труда этим сотрудникам диспансера выдавали молоко, предоставляли дополнительный оплачиваемый отпуск, была доплата к зарплате в 25%.

— Что мы имеем по факту: лифтеры, вахтеры, прачечная, кладовщик — все лишились условий (молоко не выдают, отпуск — отменили). Вместо этого работники вынуждены сидеть на 2/3 от заработной платы, что негативно влияет на их трудовой стаж (вынужденный простой в стаж не учитывается). За вредность доплата стала 10%, — говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения комментировать ситуацию отказались, переложив ответственность на руководство диспансера. О переводе персонала из санитарок в уборщицы корреспондент NewsVo поговорил с главным врачом Вологодского областного противотуберкулезного диспансера № 2 Алексеем Жучкиным.

— Заставить человека перейти на другую должность мы никак не можем — естественно, это незаконно. В нашем учреждении такого никогда не было. И в России, и в Вологодской области такие переходы идут. Но идут они только добровольно. У нас где-то полтора года назад часть сотрудников написали заявления и были переведены. Сейчас у нас часть сотрудников написали заявления, но мы никого не заставляем, ничего такого нет. Вас дезинформировали. — То есть, если человек хочет остаться в должности санитарки, он может остаться в должности санитарки? — Конечно, может. — Никакого принуждения нет? — Его и быть не может — То есть у вас остаются в штатном расписании должности санитарок? — Да, остаются — Но произошло уменьшение их количества? — Да, произошло. Буквально недавно несколько человек написали заявления на перевод. — А почему тогда они решили их написать? — Тут много разных факторов, почему.

Каких именно факторов, Алексей Жучкин не уточнил. Между тем санитарки говорят, что выбора у них не было, после перехода в уборщицы они делают всю ту же работу, а льгот лишены.

— Мы считаем действия нашего руководства незаконными. Очень хотим восстановить все льготы, — говорится в обращении.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы, произведенный администрацией Усть-Кубинской ЦРБ в прошлом году. При этом трудовые обязанности сотрудниц не изменились, а зарплата снизилась.

Upd. В администрации тубдиспансера эту новость назвали лживой и не соответствующей действительности, мы ждем официальный комментарии учреждения.