Уровень воды в реке Вологде вновь начал расти

13.11.2019 [Общество]

Уровень воды в реке Вологде вновь растет: если в 9 часов утра 12 ноября он равнялся 110, 48 метрам по Балтийской системе, то по данным на 9 часов утра 13 ноября - 110, 62 метра.

В городской администрации отмечают, что уровень пока не приблизился к критическому (112,2 метров по балтийской системе), а синоптики предупреждали о незначительном повышении уровней из-за потепления и таяния снега. 

Как ранее сообщал NewsVo, в результате повышения уровня воды 5-6 ноября в Вологде оказались затоплены более 700 дачных участков.

Тэги: затопление
Сюжет: Затопление населенных пунктов (ноябрь 2019 года)

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