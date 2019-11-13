Уровень воды в реке Вологде вновь начал расти

Уровень воды в реке Вологде вновь растет: если в 9 часов утра 12 ноября он равнялся 110, 48 метрам по Балтийской системе, то по данным на 9 часов утра 13 ноября - 110, 62 метра.

В городской администрации отмечают, что уровень пока не приблизился к критическому (112,2 метров по балтийской системе), а синоптики предупреждали о незначительном повышении уровней из-за потепления и таяния снега.

Как ранее сообщал NewsVo, в результате повышения уровня воды 5-6 ноября в Вологде оказались затоплены более 700 дачных участков.