Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами

Евгения Сибирцева, Елена Петряева

Несмотря на многочисленные предупреждения СМИ и благотворительных фондов, вологжане продолжают жертвовать деньги попрошайкам, стоящим на улице. Те показывают прохожим таблички с вымышленной информацией о якобы больных детях или собирают деньги для себя, переодеваясь для этого в дешевую одежду, запасаясь тросточками и даже пересаживаясь в инвалидные коляски.

Newsvo рассказывает о двух женщинах, которые уже давно собирают деньги на улицах областной столицы. Обращение в полицию проблему не решило – там считают, что… никакого преступления в таком обмане нет.

Мошенничество не преступление?

Каждый день у ТЦ «Макси» на улице Мира или Горького стоит женщина, которая просит деньги на больного ребенка. Информация об онкобольном Ярославе Лю, очевидно, вымышленная, поскольку никаких подтверждающих документов у "сборщицы" нет. В октябре она сказала полицейским, что якобы приехала из Украины в Вологду месяц назад, хотя на улицах города ее замечают уже не первый год (в том числе ее видели и сотрудники Newsvo). Табличка о больном ребенке при ней все время одна и та же.

Вологжанка Ольга Веревкина, которая часто видит эту женщину на улице Мира, решила проверить достоверность данных о больном ребенке, однако «просящая помощи» этому была явно не рада.

- Женщина мне сказала, что проживает в Вологде у своей бабушки, а после беседы со мной начала звонить видимо своему "куратору" Михаилу, - рассказывает Ольга.

А вот приехавшим полицейским сборщица денег сказала совсем другое:

- Вызванной мной полиции сказала, что приехала из Украины месяц назад, в Вологде не живет и якобы ежедневно(!) в наш город ездит из Череповца. За этот месяц три раза ее забирали в полицию для выяснения ее личности и обстоятельств по сбору денег. У данной женщины документов на диагноз ребёнка нет, не понятно, на что именно собирает, какая сумма нужна, где будут лечить ребенка. Куда женщина девает собранные деньги, никому не известно. Её выпускают и она тут же встаёт на другое место. Я в "Онлайн Вологде" выкладывала про неё информацию, когда сдала в полицию, так мне тут же пишут: "Прямо сейчас стоит у Макси на Ярославской".

По словам Ольги Веревкиной, при попытке разобраться в ситуации женщина убегает.

- Дама наглая, я с ней пыталась поговорить пару дней назад, она от меня сбежала, сверкая пятками. Сегодня пришлось применить хитрость, чтобы забрать у неё документы и сфотографировать. Полицейский сказал, что не первый раз ее забирает. Я написала на неё заявление, будем разбираться, - написала 25 октября в соцсети Ольга.

Интересно, что в тот день после прихода полицейских женщина просто поменяла место сбора денег и «передислоцировалась» к ТЦ «Макси» на Ярославской.

29 октября Ольге Веревкиной пришел ответ из УМВД России по городу Вологде. В нем говорится, что проведена проверка, но… никаких «признаков преступления и административного правонарушения не обнаружено» (см. ответ в галерее).

К ответу полицейские прикрепили степлером информационную памятку с заголовком «Осторожно, мошенники!», в которой заверяют, что всегда готовы прийти на помощь пострадавшим от действий преступников:

«Переоделась и уехала на джипе»

Ольга Веревкина рассказала Newsvo, что живет на улице Мира и постоянно встречает мошенниц, собирающих деньги. Говорит, что прохожие им жертвуют охотно.

Еще одна постоянная «обитательница» улицы Мира – «пожилая» женщина, собирающая милостыню. Только оказалось, что в действительности она не такая старая, какой пытается казаться, а тросточка, которая лежит рядом с ней, ей вовсе не нужна. К концу дня "бабуля" очень резво встает и спешит за гаражи, где переодевается в приличную одежду, а за ней приезжает джип.

- Вы наверняка видели, она стоит на коленях на какой-то картонке, увязанная платком, с палочкой. В эти моменты она действительно выглядит, как очень старая женщина. Но однажды я видела, как она после "смены" уходит переодеваться за гаражи. Я подождала. Очень скоро вместо скрюченной бабки из-за гаражей вышла вполне обычная женщина. За ней приехал джип с модной девушкой за рулём. Попрошайка села в джип и уехала. А на следующий день она снова стояла на коленях в центре города, - рассказала Ольга.

Слева на фото "пенсионерка" собирает милостыню, а справа выходит уже без палочки из-за гаражей.

"Пенсионерка" сказала, что ей 67 лет, однако Ольге удалось посмотреть паспорт - там указан 1960 год рождения и Украина как место проживания. Согласно документам, приглашение приехать в Россию женщина получила из Калуги и имеет право находиться там до 2020 года. Что она делает в Вологде, неизвестно.

Чаще всего эту «пенсионерку» видят у ТЦ «Макси» на улице Мира и возле типографии на Октябрьской. Обман продолжается уже несколько лет.

- Я к ней подходила, спрашивала: «На что собираете?». Она в ответ матерится и дерётся палкой. В «Онлайн Вологде» про неё пост был года два назад, там рассказывали, как она ещё за кем-то с этой палкой и погналась. Но если ей скажешь «Сейчас полицию вызову!», встаёт и тут же уходит. Схема отработана. Я ее встречала на днях, вот как раз когда Вологду заливало. Она стояла на коленях под дождём. Ей очень хорошо подавали, - говорит Ольга.

Отметим, что это не единственные схемы обмана вологжан на улицах города. Так, еще одна популярная «мистификация» - изображение инвалида. Например, на улице Мира, часто неподалеку от входа к городскому рынку, иногда стоит мужчина с костылем, просящий милостыню. Но как только он получает, например, 50 рублей одной купюрой, то сразу же исчезает. Видимо, до ближайшего продуктового магазина, где есть отдел с алкоголем.

А у церкви Покрова на Торгу на Торговой площади иногда можно увидеть мужчину на инвалидной коляске. Прихожане, не проверяя информацию, охотно дают ему деньги. Только вот инвалидная коляска играет в этом случае такую же роль, как и тросточка у «бабули» на улице Мира. Однажды редактор Newsvo стала свидетелем, как к храму подъехала недешевая иномарка, «нищий инвалид» бодро сложил коляску, закинул ее в машину, а сам так же резво сел на переднее сидение, и авто быстро уехало.

А пока полиция бездействует в отношении этого обмана, доверчивые вологжане продолжают отдавать свои деньги мошенникам. Расчет обманщиков на то, что прохожим легче раскошелиться, чем разобраться в ситуации, срабатывает на "ура".

Напомним, в 2017 году благотворительные фонды в Вологде отказались от уличных сборов, чтобы противостоять деятельности лжеволонтеров, действующих в городе. Они договорились о том, что не будут собирать деньги на лечение своих подопечных на улицах. А «Бумага» поговорила с сотрудниками благотворительных организаций и узнала, как отличить настоящих волонтеров от мошенников, можно ли привлечь их к ответственности и как безопаснее всего жертвовать деньги.

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