Пьеса «Мачо» победила в онлайн-голосовании конкурса вологодских драматургов

12.11.2019 [Культура]

В Вологодском драмтеатре подвели итоги конкурса на лучшую пьесу от местных авторов.

Как ранее сообщал Newsvo, в начале 170-го театрального сезона театр объявил конкурс драматургов среди жителей области. Лучшую пьесу поставят на сцене театра. Требования к работам были такие: пьеса должна быть достаточно новой, не старше пяти лет, и в ней должно быть не более 70 страниц. В выборе тем авторов не ограничивали. На конкурс поступило 20 работ.

Позднее были отобраны 6 пьес и выставлены в шорт-лист для народного голосования. По итогам голосования первое место заняла драматург Любовь Гроза с пьесой «Мачо», на втором месте - "Уральский полк" Геннадия Сазонова, на третьем — «Золотые вологодские деньки» Роберта Балакшина. С текстами пьес можно ознакомиться на сайте драмтеатра. 

В состав жюри вошли заслуженная артистка России Светлана Трубина (председатель жюри), заслуженная артистка России Наталья Воробьева, заслуженный артист России, лауреат гос. премии Вологодской области Владимир Таныгин. Члены жюри отметили активность авторов и разнообразие тем представленных на конкурс работ, сообщается в группе театра в соцсети.

Тэги: Драмтеатр, пьесы

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