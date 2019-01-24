Вологодский драмтеатр объявил конкурс на лучшую пьесу

24.01.2019 [Культура]

Вологодский драматический театр объявил конкурс драматургов среди жителей области. Лучшую пьесу поставят на сцене театра.

- Принять участие в конкурсе может любой желающий, проживающий в Вологде, либо в Вологодской области. От одного автора принимаются не более двух произведений любого жанра, написанных на русском языке. Пьесы должны быть новые, написанные в течение пяти лет на момент объявления конкурса,- сообщается в положении.

Пьесы нужно присылать в формате текстового редактора «MS Word» (максимальный объем пьесы – 70 страниц шрифтом «Times New Roman» 12 pt, один интервал) на электронный адрес: konkursdram.vol@gmail.com. В письме необходимо указать свои контактные данные (ФИО, псевдоним (если есть); место проживания, телефон, адрес электронной почты)

Автор, приславший пьесу, автоматически дает театру разрешение на ее дальнейшее использование: публикацию в сборнике по итогам конкурса (если он будет выпущен), читку, постановку.

Конкурс пройдет в три этапа:

- с 8 ноября 2018 года  по 27 марта 2019 год – прием заявок;

- с 28 марта 2019 года по 30 мая 2019 год – чтение пьес жюри, выбор 5 произведений для читок;

- с 12 ноября 2019 года по 17 ноября 2019 год  – читки пьес.

Шорт-лист конкурса будет объявлен 1 июня. В ноябре пройдут читки лучших пьес, представленных на конкурс. Лучшую пьесу постановят на сцене Вологодского драматического театра, сообщается в положении конкурса.

В жюри конкурса вошли представители драматического театра: заслуженная артистка России Светлана Трубина (председатель жюри), заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Вологодской области Владимир Таныгин, заслуженная артистка России Наталья Воробьева, художественный руководитель театра Алексей Ожогин, зав. литературной частью, лауреат Государственной премии Вологодской области Елена Омелина.

Более подробно познакомиться с условиями участия можно на сайте драмтеатра.

Тэги: Драмтеатр, конкурс

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