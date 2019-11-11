Власти Вологды считают, что потепление существенно не повысит уровень воды в реке

11.11.2019 [Общество]

Уровень воды в реке Вологде стабилизировался, новых подтоплений пока не ожидается, об этом сегодня журналистам рассказал мэр Сергей Воропанов.

— Второй волны, к которой мы готовились, скорее всего, не будет. Мы считаем, что осадки, которые будут в ближайшее время, не дадут резкого скачка воды, мы считаем, что ситуация более-менее стабилизировалась. Понятно, что если сейчас начнется дождь и закончится через неделю, то мы снова поплывем. Но пока ситуация стабильная, — говорит Сергей Воропанов.

По данным на 15 часов, уровень воды в реке составляет 110, 41 по балтийской системе (в 12 часов был 110,36). До критического уровня больше полутора метров.

Как ранее сообщал NewsVo, в результате повышения уровня воды 5-6 ноября в Вологде оказались подтоплены более 700 дачных участков.

Тэги: затопление
Сюжет: Затопление населенных пунктов (ноябрь 2019 года)

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