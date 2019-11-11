В администрации Вологды скрывают фамилии кандидатов на пост мэра

Сергей Воропанов подал документы для участия в конкурсе на должность мэра Вологды. Об этом он объявил сегодня на своей странице в соцсети. А вот фамилии еще трех кандидатов в городской администрации сообщать отказываются под предлогом того, что те не разрешили раскрывать их персональные данные.

Телеграм-канал "Вологодской канвой" сообщает, что документы также подал депутат Вологодского заксобрания от ЛДПР Антон Гримов. По данным издания «Череповецкая истина», 8 ноября заявка поступила от члена общественного совета Череповца Владислава Трофимова. По данным Newsvo, на пост сити-мененджера также мог заявиться гендиректор частной охранной организации «Грифон» Вадим Дзязькин. В сентябре он баллотировался в гордуму по округу 25 от партии "Справедливая Россия".

Как ранее сообщал NewsVo, документы от желающих поучаствовать в конкурсе принимаются в срок до 13 ноября, в здании администрации города на Каменном мосту, 4, в будние дни с 8.00 до 17.00. Сам конкурс состоится 19 ноября.

С победителем конкурса будет заключат пятилетний контракт, где определены права, обязанности и ответственность мэра Вологды, круг его полномочий.

Напомним, в октябре в Череповце также был назначен новый мэр. На этот пост подали заявки 11 человек, и все они были названы на официальном сайте мэрии Череповца.

Когда мэра Вологды выбирали в 2017 году, фамилии всех кандидатов сообщались на официальном сайте администрации города и рассылались в пресс-релизах в СМИ.