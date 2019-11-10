На улице Луначарского в Вологде частично обвалился берег реки

На улице Луначарского, 39 в Вологде 10 ноября обвалилась часть берега. Об этом в соцсети сообщили местные жители.

— Сегодня утром мы уже чуть не уплыли вместе с нашим домом. Куда только не звонили, все городские власти разводят руками, -пишет Андрей Щукин в группе «Онлайн Вологда».

Пострадали частные постройки, которые, по словам представителей городской администрации, были возведены в водоохранной зоне незаконно.

- Баня построена на земельном участке с нарушением (менее 50 метров от воды). Со слов соседей, берег и раньше обваливался (плывун) для этого они его своими силами укрепляли (завозили щебень, делали берегоукрепление). Все знали о проблемах с участком и решение о строительстве объектов в водоохранной зоне (50 м) принимали на свой страх и риск, - отмечают в администрации Вологды.

Кроме того, как сегодня сообщили в пресс-центре оперативного штаба, в зоне подтопления оказалась трансформаторная подстанция на Луначарского, 54а. С 7 ноября в целях безопасности она была отключена, потребители (13 частных домов) переключены на другую. По теплосетям и газовому хозяйству города нарушения режима работы объектов не отмечено.

Сообщения о подтоплениях территорий поступали в ЕДДС из дачного кооператива Баранково, СТ "Дружба", СНТ "Троллейбус". Жители домов на улицах Некрасова, Энгельса, Пугачева, Чернышевского, Беляева сообщали о подтопленных подвалах.

По состоянию на 15 часов 10 ноября уровень воды в реке Вологда по балтийской системе составляет 110,43 м (по состоянию на 06.00 составлял 110,47 м), подтопления прибрежных улиц начинаются при отметке в 112, 2 метра. Как ранее сообщал NewsVo, из-за потепления и осадков уровень воды в реке может вырасти.