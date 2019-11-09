Синоптики прогнозируют рост уровня воды в реке Вологда 10 ноября

Уровень воды в реке Вологда из-за потепления и осадков вновь начнет расти, что может привести к новым подтоплениям, отмечают в УМЧС по Вологодской области.

— В связи с приходом теплых воздушных масс с 10 ноября на территории Вологодской области, временный снежный покров начнет таять и приведет к возобновлению подъема уровней воды, начиная с западных районов области (Бабаевский, Череповецкий, Чагодошенский, Устюженский, Вологодский районы), — сообщает Вологодский гидрометцентр.

По данным на 18.00 9 ноября, уровень воды в Вологде составил 110,54 см по балтийской системе. За сутки он снизился на 1,10 м, за сегодняшний день с 8.00 - на 10 см.

По-прежнему подтоплены дачные участки в Прилуках, Лукьяново, Баранково, Доронино, Екимцево. Их точное количество в пресс-службе администрации не уточняют, но, судя по видео, выложенному в группе улицы Баранковской, их очень много. Вода стоит и в подвалах многоквартирных домов. Так, например, сегодня специалисты водоканала откачивали воду из подвала по заявке лечебно-реабилитационного центра по ул.Пугачева, 40. Кроме того, по данным пресс-службы городской администрации, проводятся работы по откачке воды из ливневых колодцев на ул. Некрасова, Энгельса, Залинейная, Полярная, по другим адресам.

Падение уровня, которое началось 7 ноября, сейчас замедляется. Если таяние снега приведет к росту до 112,2 сантиметров по балтийской системе, то в зону затопления попадут около 160 жилых домов. Напоминаем список:

– Пречистенская набережная 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48 50, 52, 54, 56, 58

– Турундаевский пер. 8, 9, 18

– Набережная 6-ой Армии 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 87- (дом ночного преб.), 93, 95, 97, 99

– ул. Варенцовой 2, 5 ,6, 8, 10

– ул. Николая Рубцова 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

– ул. Гоголя 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 48, 52, 44, 56, 58, 60

– ул. Заливная 8

– ул. Энгельса 6, 8, 10, 12, 17, 19, 19а, 21, 23

– ул. Дьяконовская 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

– ул. Канифольная 2а, 3а, 5, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24

– ул. Луговая 1-3, 6-10

– ул. Леденцова 6, 8, 10, 6а, 8а, 6б, 8б, 10б

На этой территории проживает около 2,5 тысяч человек. На данный момент в качестве предупредительной меры в городе развернуты три пункта временного размещения населения - в лицее № 32 (ул. Кирова, 35), школе № 8 (ул. Мира, 56), школа № 23 (ул. Козленская, 99). Резервным является пункт в школе № 20 (проспект Победы, 50). В случае подтопления территорий жителей будут размещать в общежитиях ПЗ и маневренном фонде. Всего, начиная с 6 ноября, с подтопленных дач и домов в городе эвакуировано 17 человек, в том числе четверо детей. О том, что вам необходима помощь, нужно сообщать по телефонам: 72-45-00, 72-55-33, 27-91-40.

- На сегодня ситуация в городе остаётся в режиме максимальной готовности. Для защиты левого берега, протяженностью 2,3 км и мкр Прибрежный, согласно минимальной потребности в обеспечении, в наличии имеются 6 кранов , 4 экскаватора, 12 самосвалов, 4 автобуса для подвоза людей, 1 автобус - штаб. Полевая кухня-1 шт, шаланды 8 шт. Все подготовлено. Крупные предприятия города, Росгвардия, Институт права и экономики выразили готовность, при необходимости, оказать помощь физической силой, - рассказал журналистам мэр Вологды Сергей Воропанов.

По прогнозам синоптиков, завтра в Вологде ожидается мокрый снег, временами дождь, температура воздуха +2-+4.