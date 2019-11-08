За ночь уровень воды в реке Вологде упал на 17 сантиметров

В ночь с 7 на 8 ноября уровень воды в реке Вологде снизился на 17 сантиметров. Если в 23.00 он был на отметке в 111,400 метра по балтийской системе, то в 9.00 — 111,227 метра. Спад связан с похолоданием, но, по прогнозам синоптиков, такая ситуация продлится недолго. Уже вечером в субботу в городе ожидается потепление, а в воскресенье — дождь.

Как ранее сообщал NewsVo, если уровень воды в реке достигнет отметки в 112,2 метра, то в зону подтопления попадет около 165 домов, расположенных по Пречистенской набережной, ул. Предтеченской, набережной VI Армии, ул. Варенцовой, Рубцова, Гоголя, Дьяконовской, Канифольной, Заливной, Энгельса, Турндаевском переулке. Список домов:

– Пречистенская набережная 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48 50, 52, 54, 56, 58

– Турундаевский пер. 8, 9, 18

– Набережная 6-ой Армии 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 87- (дом ночного преб.), 93, 95, 97, 99

– ул. Варенцовой 2, 5 ,6, 8, 10

– ул. Николая Рубцова 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

– ул. Гоголя 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 48, 52, 44, 56, 58, 60

– ул. Заливная 8

– ул. Энгельса 6, 8, 10, 12, 17, 19, 19а, 21, 23

– ул. Дьяконовская 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

– ул. Канифольная 2а, 3а, 5, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24

– ул. Луговая 1-3, 6-10

– ул. Леденцова 6, 8, 10, 6а, 8а, 6б, 8б, 10б

Это около 2,5 тысячи людей, на этой территории 11 социально значимых объектов и 8 распределительных трансформаторных подстанций.

— Уже сейчас готовимся к возможным последствиям паводка. Все работники администрации, которые входят в штаб оперативного реагирования, будут в выходные находиться на своих рабочих местах. Все УК и социальные учреждения поставлены в известность о возможной ситуации, пункты временного содержания готовы принять и обогреть людей. Готов маневренный фонд, при необходимости мы готовы размещать людей в гостинице, а также ведомственных общежитиях крупных предприятий, — написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас в городе подтоплен подъезд к микрорайону Прибрежный, близко подошла вода к стенам Сретенской церкви на набережной. Кроме того, уже эвакуированы две семьи в Ольховом переулке, проживающие в домах № 13 и 15. Вода там поднялась более чем на метр, и откачать ее невозможно, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Мы каждый час контролируем уровень воды в реке и понимаем, что пока он значительно не понизится, не будут работать в полной мере ни ливневая канализация, ни дренаж. Воду просто некуда откачивать. В тех места, где эта возможность есть, сейчас работают мотопомпы. Ждем понижения уровня и далее будем производить работы по осушению затопленных участков, — отмечает Сергей Воропанов.

Похожая ситуация СНТ «Луч» в Баранково — подтопление тоже серьезное, но люди отказываются покидать дома. Спасатели будут поддерживать с ними связь, а сотрудники полиции патрулировать территорию.