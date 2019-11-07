Уровень воды в реке в Вологде приближается к критической отметке в 112,2 метра

Уровень воды в реке Вологда по сравнению со вчерашним днем вырос на 30 сантиметров, и к 17 часам составляет 111, 46 метров по балтийской системе. По данным пресс-службы городской администрации, критический уровень воды, при котором начинается подтопление прибрежных улиц - 112,2 метра.

«С наступлением похолодания вода стала прибывать медленнее. Малые реки Шограш и Содема, которые протекают на территории города, вошли в свои естественные русла. Сейчас подтапливает подъезд к микрорайону Прибрежный. Там силами Департамента городского хозяйства с привлечением сотрудников теплосетей и водоканала, а также аварийно-спасательной службы выстроена дамба из песка, чтобы вода не проходила дальше. Необходимые меры предпринимает и управляющая компания. Подъездную дорогу на данный момент отгрейдировали, подсыпали щебнем», - отметил заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин.

Контроль уровня воды в реке идет в круглосуточном режиме. У моста 800-летия установлен измерительный прибор «Эмерсит», который с периодичностью в 10 минут считывает параметры с реки.

В случае превышение уровня воды в зону подтопления попадут порядка 165 жилых домов, расположенных по Пречистенской набережной, ул. Предтеченской, набережной VI Армии, ул. Варенцовой, Рубцова, Гоголя, Дьяконовской, Канифольной, Заливной, Энгельса, Турндаевском переулке. На этой территории проживает порядка 2,5 тысячи людей, находится 11 социально значимых объектов и 8 распределительных трансформаторных подстанций.

На данный момент в качестве предупредительной меры развернуты три пункта временного размещения населения - в лицее № 32 (ул. Кирова, 35), школе № 8 (ул. Мира, 56), школа № 23 (ул. Козленская, 99). Резервным является пункт в школе № 20 (проспект Победы, 50).

«Эти пункты были выбраны, поскольку они находятся рядом с проблемными территориями, но при этом гарантированно не попадают в зону подтопления. Они будут работать как регистрационные, то есть нуждающиеся в помощи граждане регистрируются там, обеспечиваются горячим питанием, а далее их на автобусах развозят по местам размещения. Это как маневренный фонд Администрации Вологды, так и гостиницы, и комнаты в ведомственных общежитиях предприятий. Пока в пункты никто не обращался. Всего же в режиме готовности находятся 28 пунктов временного пребывания, в случае необходимости они будут развернуты в течение двух часов», - пояснил начальник Центра гражданской защиты населения Олег Пономарев.

Подшипниковый завод предоставит комнаты в общежитиях по ул. Панкратова для размещения людей, которые обратятся за помощью. Ряд строительных компаний готов предоставить при первой необходимости технику для перевозки сыпучих материалов, в частности, песка для строительства дамб.

Вода уже затопила подъездную дорогу к микрорайону Прибрежный - там еще накануне вечером начали строить дамбу из мешков с песком. Кроме того, в зону затопления попали дачные дома в СНТ "Елочка" в Ананьино, СНТ "Луч" в Баранково, по-прежнему под водой улица Доронинская, Ольховая.