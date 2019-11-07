Череповчанин специально травмировал колено, чтобы не служить в армии

В Череповце суд оштрафовал уклониста, который травмировал колено, чтобы не служить в армии, сообщает региональное управление следственного комитета.



В ходе следствия было установлено, что медкомиссия признала 20-летнего молодого человека годным к военной службе, но неоднократно не являлся по повесткам в военкомат в феврале-июне 2018 года без уважительных причин.

«В иные дни посещения военкомата он симулировал болезнь коленного сустава, но не убедил призывную комиссию, после чего занялся членовредительством и, самолично травмировав коленный сустав до болезненного состояния, стал обращаться к травматологу за справками», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Молодой человек признался следователям, что не хотел служить в армии, поскольку боялся потерять год личного времени и физическую форму, которая очень важна, поскольку он увлекается футболом. Поэтому он решил воспользоваться тем фактом, что проходил лечение травмы колена правой ноги, которую получил в январе 2018 года во время тренировки, и продолжил создавать видимость продолжения болезни.

Череповчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы). Ему назначено наказание в виде 25 тысяч рублей штрафа.

Как ранее пояснили NewsVo в региональном управлении следственного комитета, в армию не призываются люди с непогашенной судимостью. Это означает, что в течение года после того, как подсудимый оплатит штраф, он не может быть призван в армию. Если за это время ему исполнится 27 лет, служить он не будет.