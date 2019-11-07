Более тысячи жителей Вологодской области остаются без электричества

В зоне отключения электричества продолжают оставаться 50 населённых пунктов Вологодской области с населением 1226 человек. Такие данные по состоянию на 12.45 7 ноября приводит пресс-служба губернатора.

— Все социально значимые объекты подключены к резервным источникам, — сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщал NewsVo, веерные отключения электричества в регионе произошли 5 и 6 ноября из-за непогоды, налипания мокрого снега на ЛЭП и упавших на провода деревьев. В 11 часов 6 ноября в регионе без электричества оставались 28,5 тысяч жителей в 586 населенных пунктах.