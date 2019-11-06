10,3 тысяч жителей Вологодской области остаются без электричества из-за аварий на ЛЭП

10 327 жителей Вологодской области остаются без электричества из-за аварий на сетях. Как сообщили NewsVo в пресс-службе губернатора, по данным на 18 часов не подключены 247 населенных пунктов.

При этом за день работы энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 339 населённых пунктах, в которых проживает свыше 18 тысяч человек. Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что в 11 часов 6 ноября в регионе без электричества оставались 28,5 тысяч жителей в 586 населенных пунктах.

— Аварийные бригады энергетиков продолжают работу по устранению последствий ЧП и подключению потребителей, — сообщается на странице губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в соцсети.

Веерные отключения электричества в регионе произошли 5 и 6 ноября из-за непогоды, налипания мокрого снега на ЛЭП и упавших на провода деревьев.

Интересно, что в ГУ МЧС по Вологодской области приводят другие данные об отключенных потребителях: 11 утра - 170 населенных пунктов, 18 часов - 133 населенных пункта.