В Вологде осыпается берег над забетонированной частью набережной

У березовой рощи на Набережной VI Армии осыпается часть берега, расположенная выше забетонированного участка. Последний ушел под воду.

Фото Даниила Иванова из группы "Настоящая Вологда".

- Потратить на "берегоукрепление" 265 миллионов бюджетных средств, проигнорировать мнения экспертов, протесты жителей против бетона и получить осыпающийся берег, который столетия был укреплен корнями деревьев совершенно бесплатно. Администрация города, это бинго! - пишут жители в группе "Настоящая Вологда".

Тот же самый участок летом. Фото Александра Рябева.

В комментариях многие жители пишут о том, что этого следовало ожидать.

- Про это все эксперты твердили, что корни деревьев держат грунт, а его весь разрыхлили и вот итог! - отмечает Наталья Золотухина-Гордеева.

Напомним, на Общественном совете, который прошел 14 февраля 2019 года в администрации города, было заявлено, что бетонирование берега необходимо для защиты от наводнения. Но специалисты говорят, что это не так.

- Для укрепления и украшения берегов нет лучше способа, чем фитомелиорация, особенно естественная фитомелиорация, которая подсказана самой природой. Природа мудро поступила, одев берега реки Вологды в зелёный наряд, - пояснил кандидат геологических наук, доцент кафедры “Геоэкологии и рационального природопользования” ВоГУ Анатолий Труфанов, комментируя нецелесообразность сплошного бетонирования набережной.

Как ранее сообщал NewsVo, работы по берегоукреплению выполняла компания "Магистраль". На описанном выше участке в результате этих работ был изменен уклон берега.

Добавим, что на Пречистенской набережной между Красным мостом и улицей Лермонтова ушла под воду обустроенная часть берега с лестницей: