Педагогов, которые выпустятся в 2020 году из ВоГУ, приглашают на работу в новую школу Сокола

07.11.2019 [Общество]

Студентов Вологодского госуниверститета, обучающихся педагогическим специальностям, приглашают на работу в новую школу, которая откроется в Соколе в 2020 году. В рамках проекта  «СОКОЛ.20.20.» в вузе они пройдут дополнительный курс, а администрация Сокольского района обещает прибавку к зарплате.

— Суть проекта СОКОЛ.20.20. — сформировать из молодых, творческих, любящих свою профессию педагогов — выпускников университета следующего года молодой педагогический коллектив — команду, которая придет в школу с готовыми идеями и проектами, направленными на развитие образовательного учреждения и максимально полного использования его потенциала, — написал на своей странице в соцсети ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Участникам проекта районная администрация будет выплачивать компенсацию за съем жилья и разрешит бесплатно посещать физкультурно-оздоровительные учреждения района. Кроме того, администрация школы обещает доплачивать 10 000 рублей к зарплате дополнительно каждому молодому педагогу.

В ВоГУ для участников проекта проведут дополнительный курс обучения по программе «Управление развитием образовательной организации», студентов познакомят передовым опытом лучших школ Вологодской области и соседних регионов. 

Записаться на участие в проекте можно через специальную форму на сайте вуза.

Напомним,  школу в Соколе планировали построить к 2019 году, однако позже сроки по неизвестным причинам перенесли. Ее будет возводить ЗАО «Горстройзаказчик» из Вологды.

Тэги: школы, педагоги

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