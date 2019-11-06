Одним из сбитых в Бабушкинском районе подростков оказался сын пьяного водителя

06.11.2019 [Происшествия]
Одним из сбитых в Бабушкинском районе подростков оказался сын пьяного водителя

В Бабушкинском районе суд назначил водителю, который в состоянии опьянения сбил двух подростков и скрылся с места ДТП, наказание в виде 15 суток административного ареста. Одним из пострадавших детей оказался сын водителя.

Напомним, 26 октября около 19 часов пьяный водитель ВАЗа наехал на двух подростков на улице Садовая в селе имени Бабушкина и скрылся с места ДТП. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Через некоторое время наряд ГИБДД обнаружил лежащий в кювете автомобиль «ВАЗ-2114». Водителя на месте не оказалось, позже 35-летнего подозреваемого удалось разыскать.

Мужчина признал вину и подтвердил, что сбил двоих детей, в том числе своего сына. Место ДТП он оставил, поскольку был пьян. Ранее он был лишён водительских прав, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд принял во внимание то, что подозреваемый не оказал пострадавшим первую помощь и не вызвал специальные службы.

Обвиняемому назначено наказание в виде 15 суток административного ареста (ред. -постановление не вступило в законную силу). Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и проводится проверка по факту причинения вреда здоровью пострадавших.

Тэги: пьяные водители
Фото областного УМВД

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