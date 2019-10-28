В селе имени Бабушкина пьяный водитель ВАЗа сбил двух подростков на обочине и съехал в кювет

В селе имени Бабушкина пьяный водитель ВАЗа сбил двух 15-летних подростков, которые шли по обочине, и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел около 19 часов 26 октября на улице Садовой в райцентре.

Мальчики рассказали, что водитель сразу же уехал, со слов пострадавших, это был или ВАЗ-2109, или ВАЗ-2114. Оба несовершеннолетних были доставлены в медучреждение.

Информация о происшествии была незамедлительно передана всем дежурившим нарядам полиции. Через некоторое время на 12 километре автодороги Бабушкино-Михайловка наряд ГИБДД обнаружил в кювете ВАЗ-2114, но водителя на месте не оказалось. Позже 35-летнего мужчину удалось разыскать, экспертиза показала, что он находился в состоянии опьянения.