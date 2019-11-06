В Устюженском районе размыло дорогу Ивановское-Конюхово

В Устюженском дороге из-за обильных осадков размыло дорогу Ивановское-Конюхово. Движение транспорта по ней запрещено.

— В деревне Ивановское школьников не смогли увезти в школу, а дачники не могут вернуться в Череповец. Кроме того, в населённых пунктах отсутствуют магазины, а автолавка теперь подъехать не сможет. По словам местных жителей, работники дорожных служб о ситуации знают, но обещали отремонтировать дорогу только в течение недели, — пишет Устюженский городской портал.

По данным издания, сильно размыта дорога между деревнями Марфино и Мочало Устюженского района.

Ранее NewsVo сообщал, что сложная обстановка в связи с затоплениями и в Вологодском районе. Так, водой залита территория коттеджного поселка «Сосновый берег», который строили с нарушениями законодательства.

В областной столице вода в реке Вологда за сутки поднялась почти на метр. О затоплениях в соцсетях сообщают жители улиц Молодежная, Доронинская. Как пишет на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов, уровень воды в реках Шограш и Содема достигли рекордных отметок и вода продолжает прибывать. Ночью оба моста на улице Петина возле 16 школы (автомобильный и пешеходный) были всего на несколько сантиметров выше уровня воды. Перелив произошёл у моста в Осановском проезде.