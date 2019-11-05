54 населенных пункта в пяти районах Вологодской области остались без электричества из-за снегопада

54 населенных пункта в Череповецком, Шекснинском, Тотемском, Бабаевском и Сокольских районах по состоянию на 13 часов 5 ноября остаются без электричества из-за прошедшего снегопада. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве рассказал губернатор Олег Кувшинников.

Глава региона подчеркнул, что социально значимых объектов в перечне отключенных нет. Движение пригородных автобусов восстановлено, задержек авирейсов или срывов графиков движения поездов не допущено.

«В связи с обильными дождями и мокрым снегом практически на всех реках области наблюдается рост уровня воды. Показатели превышают средние параметры многолетних наблюдений, — добавил Олег Кувшинников. — Поручаю органам местного самоуправления, а также департаментам, отвечающим за дорожное хозяйство и сферу энергетики — привести в боевую готовность все соответствующие службы и технику, для экстренного устранения аварийных ситуаций».

В ближайшее время синоптики прогнозируют резкое понижение температуры в Вологодской области до минус 12 градусов, в связи с чем возможно осложнение дорожной обстановки, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее NewsVo сообщал, что в департаменте дорожного хозяйства и транспорта области работает круглосуточный телефон горячей линии 8 (8172) 54-62-02, по которому можно сообщить о случаях затрудненного проезда из-за непогоды.