Вологжане смогут сообщать о гололеде на дорогах по телефону круглосуточной диспетчерской службы

С 15 октября в Вологодской области начнет работу круглосуточная диспетчерская служба управления автомобильных дорог региона. По телефону 8 (8172) 54-62-02 можно будет сообщать о состоянии дорог в условиях перемены погоды. Чиновники обещают оперативно реагировать на заявки.

Сейчас в регионе идут работы по созданию запасов противогололедных материалов. Заготовлено более 65% от необходимого объема запасов песка для обработки опасных участков и приготовления пескосоляной смеси. Техническая соль заготовлена в объеме более 6 тысяч тонн, что составляет 49% от необходимого запаса. Также заготовлено свыше 20 тысяч тонн пескосоляной смеси – это чуть более 30% от запланированного.

«До середины октября весь объем пескосоляной смеси и противогололедных материалов в регионе должен быть готов. Некоторые районы уже сегодня имеют стопроцентную готовность к работе в зимний период, — отметил замгубернатора Антон Стрижов. — На зимнем содержании дорог регионального значения будет задействовано 549 единиц дорожной техники. Сейчас практически вся техника готова».

На заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения также говорили о готовности автомобильных дорог федерального значения к работе в зимний период. По информации специалистов Упрдор «Холмогоры», подрядными организациями заготовлено порядка 90% от общего объема противогололедных материалов.

Как сообщает сайт правительства Вологодской области, сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения составляет более 10600 км.