Пять человек пострадали в столкновении «Шевроле» и ВАЗа в Сокольском районе

05.11.2019 [Происшествия]

В Сокольском районе «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ: пять человек пострадали. ДТП произошло около 13 часов 5 ноября на 6 километре автодороги Василево-Устье Кубенское.

По предварительным данным областного УМВД, 30-летняя женщина за рулем «Шевроле Лачетти» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего молодого человека. В результате аварии травмы получили оба водителя, а также три пассажира ВАЗа: один 17-летний юноша и двое 19-летних. 

— Пострадавшие доставлены в медучреждение. На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливается, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что четыре человека были госпитализированы после столкновения «Хендая» и «Шевроле» на трассе в Верховажском районе. ДТП произошло 3 ноября на 649 километре автодороги Москва-Архангельск.

Тэги: ДТП, выезд на встречку, пострадавшие

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