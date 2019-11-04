Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Верховажском районе

04.11.2019 [Происшествия]

Четыре человека были госпитализированы после столкновения «Хендая» и «Шевроле» на трассе в Верховажском районе. ДТП произошло 3 ноября на 649 километре автодороги Москва-Архангельск.

По предварительным данным областного УМВД, 31-летний житель Северодвинска за рулем "Хендай" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Шевроле" под управлением 29-летнего жителя Челябинской области. В аварии травмы получили водители обоих авто, кроме того, пострадали 29-летняя пассажирка "Хендая" и 29-летний пассажир "Шевроле".

Все пострадавшие были доставлены в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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