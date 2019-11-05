В Вологде не стали возбуждать уголовное дело о подкупе избирателей во время досрочного голосования

В Вологде следователи отказались возбуждать уголовное дело по фактам подкупа избирателей на УИК № 313 в ДК «Речник». В действиях единоросса Дмитрия Наумова усмотрели лишь признаки административного правонарушения.

Ранее NewsVo сообщал, что в начале сентября в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором избиратели рассказывают, что им дали 200 рублей, чтобы они проголосовали за кандидата от «Единой России» Дмитрия Наумова. Это слышали кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ, которые в этот момент стояли рядом с УИК 313. А одна из женщин, согласившаяся отдать свой голос за 100 рублей на УИК 311, деньги так и не получила. Вологжанка написала по этому факту заявление в полицию (ред. — фотография заявления имеется в распоряжении NewsVo).

Кандидат от КПРФ на округе № 15 Сергей Городишенин о фактах подкупа избирателей сообщил в следственный комитет.

В рамках своей проверки следователи опросили члена избирательной комиссии Веру Соболеву, которая рассказала, что 31 августа один из избирателей, проголосовав досрочно, спросил у нее, когда будут выдавать деньги. Была также опрошена женщина, не получившая обещанные ей деньги за голос, и сам Наумов.

Судя по ответу, присланному следователями Сергею Городишенину, депутат Гордумы своей вины в подкупе не признает.

— По поводу подкупа избирателей поясняет, что это провокация его оппонентов. Ни он лично, ни через других лиц не вел агитацию среди лиц нетрезвого вида и не предлагал никому денег за голоса на досрочном голосовании, — говорится в ответе.

В итоге следователи пришли к выводу, что в действиях Дмитрия Наумова нет признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 141 УК РФ — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом. При этом следователи полагают, что действия единоросса подпадают под статью 5.16 КоАП РФ — подкуп избирателей. Материалы проверки передали в полицию.

Ранее NewsVo сообщал, что в следственном управлении СК России по Вологодской области отказались возбуждать уголовное дело по поводу инцидента на избирательном участке № 988 в Вологде, который произошел 8 сентября. Там одна из избирательниц пришла на участок и обнаружила, что за нее уже досрочно проголосовали. Следователи признали это "технической ошибкой".