Мошенник, представившись чиновником, похитил у вологодского таксиста 6,5 тысяч рублей

05.11.2019 [Происшествия]

Мошенник похитил у вологодского таксиста 6,5 тысяч рублей, представившись высокопоставленным должностным лицом, сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Злоумышленник позвонил мужчине и попросил его привезти продукты якобы для торжественного мероприятия, пообещав отдать деньги за покупку, когда тот приедет за клиентом.

— Таксист согласился на такие условия. Спустя некоторое время псевдоклиент позвонил еще раз и отменил заявку на покупку, отметив, что сам все приобретет, пока таксист едет за ним. При этом неизвестный убедил перевести ему на мобильный телефон 6500 рублей, якобы в долг, — говорится в сообщении пресс-службы. 

После того, как таксист перевел деньги, телефон звонившего был уже неактивен. Водитель приехал на указанный адрес в центре города, но клиента там тоже не было. Осознав, что стал жертвой обмана, таксист обратился в полицию.

Корреспонденту NewsVo не уточнили в пресс-службе УМВД, чьим именем представился мошенник, однако, по нашим, данным, это была должность кого-то из высокопоставленных вологодских чиновников.

Ранее NewsVo сообщал, что в фирмы Вологды звонят аферисты и просят оказать помощь в строительстве жилья для социально незащищенных групп населения. Для оплаты они присылают "бланки" писем правительства Вологодской области и счет с реквизитами некоего ООО "Криптос". При этом звонивший мужчина представляется заместителем губернатора Виталием Тушиновым.

Тэги: мошенники

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