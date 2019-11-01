В Вологде на Окружном шоссе 26-летний молодой человек погиб после падения с высоты

01.11.2019 [Происшествия]

Тело 26-летнего вологжанина обнаружили днем 1 ноября возле дома №24 на Окружном шоссе. По данным NewsVo, он мог совершить самоубийство.

Как стало известно NewsVo из собственных источников, погибший 26-летний молодой человек до этого жил в доме № 6 по улице Ильюшина, в той самой квартире, где сегодня утром произошла утечка газа. Квартира принадлежит его родственнице, которая некоторое время отсутствовала, а, вернувшись, заметила, что газовая плита отсоединена от трубы.

Позже также выяснилось, что из квартиры пропала крупная сумма денег. Жильца в самой квартире не было.

По одной из версии, квартирант, присвоил эти деньги, а потом приехал к другу на квартиру на Окружном шоссе. Пробыв там некоторое время, он упал с высоты.

Тэги: суицид

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