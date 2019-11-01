Жилец квартиры на улице Ильюшина в Вологде отсоединил плиту от газовой трубы: произошла утечка

В Вологде специалисты газовой службы сегодня выезжали в дом № 6 по улице Ильюшина, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию, возникшую в одной из квартир. О проблеме в диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Вологда» сообщила владелица квартиры.

— По результатам проведенного осмотра квартиры, специалисты установили факт снятия подводки с газовой плиты. Гражданин, проживающий в помещении отсутствовал. Заявитель, обратившийся в диспетчерскую службу, пояснил, что он собственник квартиры, в которой проживает его родственник, а он сам заехал случайно и обнаружил открытый кран на опуске к газовому оборудованию, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Газовики поставили на трубу заглушку и вызвали на место полицейских. Выяснилось также, что в прошлом году специалистов для проверки оборудования в квартиру не пустили, хотя договор на обслуживание заключен.

Как пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМВД, хозяйка квартиры также вызвала на место полицейских, поскольку за то время, пока там проживал ее родственник, оттуда пропала крупная сумма денег.