Суд прекратил уголовное дело о смертельном ДТП под Череповцом из-за гибели виновника

01.11.2019 [Происшествия]

В Череповце суд прекратил уголовное дело в отношении водителя КамАЗа, устроившего ДТП с погибшими, из-за смерти виновника. Авария произошла 25 марта 2019 года на трассе Вологда — Новая Ладога.

Как ранее сообщал NewsVo, в тот день около 19.00 там столкнулись «ФАВ» и КамАЗ, гружённые лесом. В аварии, кроме виновника, погибли его пассажиры: 41-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Суд установил, что 61-летний водитель КамАЗа с прицепом врезался в остановившийся на светофоре «ФАВ». В КамАЗе была неисправна тормозная система, что и привело к ДТП, в котором погибли люди.

На суд в качестве представителя подозреваемого была привлечена его дочь. Она считала, что её отец не виновен в происшествии: якобы ДТП произошло из-за того, что у мужчины что-то случилось со здоровьем. Доводы дочери не нашли подтверждения, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Суд прекратил уголовное дело в связи с гибелью обвиняемого, не усмотрев причин для его реабилитации.

Тэги: ДТП, грузовики, гибель людей

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