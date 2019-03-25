Два грузовика столкнулись под Череповцом: погибли люди

25.03.2019 [Происшествия]

Смертельное ДТП произошло на 140 км автодороги Вологда – Новая Ладога. Здесь около семи часов вечера столкнулись КамАЗ и ФАВ, гружённые лесом.

По сообщениям очевидцев, большегрузы двигались на высокой скорости.

«Они нам попались сегодня на встречу из Белозерска, в районе Бечевинки. Честно, стало не по себе, летел быстро и прицеп болтало, думали перевернет его совсем», – пишет Анна Силенко в соцсетях.

Региональное управление МВД сообщает о трёх погибших. Это водитель и два пассажира КамАЗа. По некоторым данным, все они жители Белозерска.

Тэги: ДТП, гибель людей
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

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