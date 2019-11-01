Госпитализированный после ДТП с пожарной машиной в Череповце водитель «Фольксвагена» скончался

01.11.2019 [Происшествия]

40-летний водитель «Фольксвагена», который 31 октября столкнулся с пожарной машиной в Череповце, умер в больнице. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

Известно, что пассажирка иномарки, 36-летняя женщина, вчера также обратилась за медпомощью, ей назначено амбулаторное лечение.

Как ранее сообщал NewsVo, ДТП с легковым автомобилем, пожарной машиной и автобусом произошло накануне около 16 часов на перекрестке Советского проспекта и улицы Ленина. По данным ГИБДД, 39-летний водитель «Урала» проезжал перекресток на «красный» с включенными спецсигналами — пожарные спешили на вызов. В это время наперерез ему, на разрешающий сигнал светофора, выехал «Фольксваген». Произошло столкновение, в резульате которого обе машины откинуло на автобус маршрута № 31.

С тяжелыми травмами, в состоянии комы водитель иномарки был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. 

Тэги: ДТП, гибель человека

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