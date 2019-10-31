Заммэра Череповца Михаил Ананьин уходит в отставку

Заместитель мэра Череповца по социально-экономическому развитию Михаил Ананьин уходит со своего поста. В этой должности он работал с января 2011 года.

По данным официального сайта Череповца, обязанности заместителя мэра будет исполнять начальник управления экономической политики Татьяна Титова.

Это первое кадровое решение после назначения нового мэра.

Как ранее сообщал NewsVo, 29 октября депутаты гордумы Череповца сегодня единогласно проголосовали за назначение мэром Вадима Германова, ранее занимавшего пост гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь».