В Вологодской области в 2020 году потратят 2,3 млрд рублей на покупку оборудования и ремонт медучреждений

2 млрд. 369 млн. рублей планируют потратить из бюджета в 2020 году на поставку оборудования и ремонт медучреждений Вологодской области. Капремонт ожидается в 83 медучреждениях, а в больницы и поликлиники области поступит 345 единиц нового оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее NewsVo сообщал, что в этом году на приобретение дорогостоящего «тяжелого» оборудования для медицинских организаций Вологодская область получила средства в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Так, в Вологодской городской больнице № 1 уже смонтированы два компьютерных томографа, которые поступили сюда в начале сентября. Стоимость оборудования 60 млн. рублей. Старый аппарат работал с 2005 года и выработал свой ресурс. Новая техника может проводить более точные исследования. Сейчас один аппарат практически готов к эксплуатации, на втором проводятся пуско-наладочные работы.

Для Вологодской областной клинической больницы приобретён ангиограф стоимостью порядка 61 млн. рублей и аппарат УЗИ стоимостью 5 млн. рублей. Новая техника позволит эффективнее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, сейчас готовится помещение, где будет размещаться новая рентгеноперационная регионального сердечно-сосудистого центра.

«Новое оборудование позволит проводить высокотехнологичные операции при заболеваниях сердца, периферических сосудов, ишемических инсультах и других сердечно-сосудистых заболеваниях», — пояснил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями для Вологодского областного онкологического диспансера и Вологодской областной клинической больницы № 2 были приобретены линейные ускорители стоимостью порядка 200 млн. рублей каждый.

Кроме того, в поддержку детского здравоохранения для медицинских организаций области было закуплено 5 рентгенодиагностических комплексов и 7 аппаратов УЗИ. Общая стоимость оборудования порядка 90 млн. рублей. Оно предназначается для городских учреждений и центральных районных больниц и поступит в медицинские организации в ноябре. После установки, монтажа и обучения правилам эксплуатации специалистов оборудование начнет функционировать.

В следующем году на развитие медицины Вологодской области выделят 25 млрд. рублей. Средства будут направлены на увеличение числа профилактических осмотров и укрепление материально-технической базы учреждений.