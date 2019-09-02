Два новых томографа купили в горбольницу №1 в Вологде

Два новых томографа купили в городскую больницу № 1 в Вологде: новое оборудование заработает после монтажа и пуско-наладочных работ в октябре этого года. 60 млн рублей на приобретение техники выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

— Сегодня проходит отгрузка техники в лечебное учреждение. Предыдущие томографы отработали свой ресурс, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

При софинансировании из областного бюджета в регионе также выделяются средства и на проведение ремонтных работ в медицинских организациях. В 2019 году это 650 млн. рублей на более чем 100 объектов.

В Вологде большая часть ремонтов проводится в областной клинической больнице, поскольку там сконцентрировано оказание помощи самым тяжелым пациентам. Кроме того, обновления проходят в городской больнице № 1 Вологды, центральных районных больницах. В Череповце ремонты проходят в детских поликлиниках, областной клинической больнице № 2 Череповца и городской больнице.

Ранее Newsvo писал, что мобильный рентген-аппарат – С-дугу – купили в областную клиническую больницу № 2 в Череповце. Такое оборудование используется для визуального контроля различных хирургических процедур, причем как при диагностике, так и во время сложных операций.