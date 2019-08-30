Мобильный рентген-аппарат купили в областную больницу в Череповце

Мобильный рентген-аппарат – С-дугу – купили в областную клиническую больницу № 2 в Череповце. Такое оборудование используется для визуального контроля различных хирургических процедур, причем как при диагностике, так и во время сложных операций.

Похожий аппарат используется в больнице уже около десяти лет, но его одного было недостаточно. Оборудование даёт чёткие изображения во время хирургических вмешательств. С-дуга удобна в эксплуатации и экономит пространство и время при операциях. Более того, некоторые операции невозможно провести без такого ренгтена: операции при травмах позвоночника (шейного отдела, поясничного отдела).

«Как один из примеров: во всём мире увеличивается количество пациентов с желчекаменной болезнью. Чтобы избавить пациента от такого заболевания, есть два пути: либо большая открытая хирургическая операция с длительным периодом восстановления, либо с помощью эндоскопического оборудования и вот этой новой С-дуги, - поясняет врач-эндоскопист ВОКБ №2 Олег Агаев. - Пациенту будет без разрезов на брюшной полости выполнена уникальная, по сути, операция. Изнутри, со стороны желчной кишки, с помощью вот этого рентгеновского оборудования будет дан контраст, найден конкремент, выполнен маленький разрез в 12-перстной кишке, и под рентгеновским контролем этот камушек может быть извлечён».

Рентген-аппарат стоимостью 20 млн рублей приобретен на средства регионального бюджета в рамках областной программы «Здоровье Вологодчины».

Как ранее сообщал NewsVo, два автоматизированных комплекса, позволяющие оперативно выявлять вирусы и инфекции в крови, установят в лаборатории областной станции переливания крови в Вологде. Оборудование общей стоимостью около 40 млн рублей приобретено на средства областного бюджета.