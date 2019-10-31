Пенсионера, который вышел из автобуса на незнакомой ему остановке в Вологде, нашли погибшим

31.10.2019 [Происшествия]

75-летний Алексей Зиничев из Молочного найден сегодня погибшим. Днем 28 октября он вышел из автобуса 37 на незнакомой ему остановке и после этого пропал.

Как рассказали жители, пенсионера нашли сегодня утром между остановкой, где он вышел из автобуса, и домом в Молочном. Судя по всему, вологжанин пошел домой пешком.

Достоверной информации о том, что именно произошло, нет. В соцсети писали, что кондуктор высадила Алексея Зиничева на остановке «Дачи», потому что он пропустил нужную остановку, а денег на проезд дальше у него не было. Пенсионер ехал от одной остановки в Молочном до другой.

Позже появилась другая информация: внучка пропавшего написала, что кондуктор просто подсказала пенсионеру, что нужно выйти и перейти на остановку на другой стороне дороги, чтобы доехать в нужном направлении:

- Дозвонились до обслуживающей компании 37 автобуса, да кондуктор высадила его на остановке дачи так как он очнулся и сказал что ему нужно в молочное! Ему объяснили что нужно перейти дорогу и сесть на автобус. После этого говорят что видели его у Марфино, он либо блуждал либо пошёл пешком в неизвестном направлении (ред. - орфография и пунктуация автора сохранены).

Пенсионера три дня искали полицейские и волонтеры, сегодня его нашли у реки. Видимо, вологжанин упал и замерз (ред. - Алексей Зиничев ходил с тросточкой). Жители предполагают, что он пошел домой пешком в районе дач, поскольку так дорога короче.

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