В Вологде пропал 75-летний пенсионер, которого высадили из автобуса на незнакомой ему остановке

29.10.2019 [Происшествия]

В Вологде ищут 75-летнего Алексея Зиничева из Молочного. В соцсети пишут, что кондуктор высадила пенсионера на остановке «Дачи» 28 октября около 15 часов, потому что у него не было денег на проезд. Домой он не вернулся.

Как рассказал Newsvo сосед пропавшего пенсионера, тот, скорее всего, забыл выйти на своей остановке (ред. - он ехал от одной остановки в Молочном до другой). Как сообщает поисково-спасательный отряд "Ты не один", вологжанин ехал на автобусе 37.

 - И денег не было, высадили между остановками в чистом поле, можно сказать. А он болел и с трудом ходил с палочкой. Неужели пожилого так высадить можно? – удивляется Роман. - Ведь могли до остановки довезти и, учитывая возраст и явно старческий и больной вид, отправить на встречном автобусе.

Внучка пропавшего пенсионера рассказывает, что в автобус его посадила жена:

- Его посадила бабушка в автобус, он должен был выйти у академии, но по какой-то причине не вышел! По словам девушки, он не вышел из автобуса и поехал обратно в город. На проезд денег у него не было и кондуктор высадила его между Семенково и Молочное! Дедушка так и не вернулся домой, мы ищем его с 5 часов вечера!

Пенсионер был одет в серую куртку, черные брюки и кожаную черную кепку. Ходит с тросточкой.

 

Тэги: пенсионеры, пропавшие, автобусы

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