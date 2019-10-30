В Череповце лишили прав водителя, который в машине ДПС пытался съесть свое удостоверение

В Череповце суд вынес решение по делу 26-летнего уроженца Никольского района, который на глазах инспектора ДПС пытался съесть свои водительские права. Молодого человека оштрафовали и лишили водительского удостоверения на 1,5 года.

Как ранее писал NewsVo, инцидент произошел в Череповце в ночь с 3 на 4 августа. В Зашекснинском районе полицейские при патрулировании обратили внимание на мужчину и женщину, которые шли, чуть пошатываясь. Неизвестные сели в автомобиль «Мазда» и направились в сторону улицы Монт-Клер.

На ближайшем перекрестке сотрудники ГИБДД остановили иномарку и потребовали водительское удостоверение и документы на автомобиль. От сидевших в машине людей пахло алкоголем. Водителя попросили выйти из машины и проследовать в служебный автомобиль полиции. Тот подчинился и представил все необходимые документы.

- В момент проверки по базам данных мужчина неожиданно потребовал у инспектора назад свое водительское удостоверение, и, не дожидаясь, сам его забрал из рук полицейского. Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 г.р. сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора в полицейской машине. Водитель был доставлен в наркологию, где отказался от прохождения освидетельствования. Подписать составленный на него административный протокол он также отказался.

Тем не менее, материалы были направлены на рассмотрение мировому судье, и тот признал череповчанина виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, молодому человеку назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Это решение вступило в законную силу.