«Ночь искусств» в Вологодской области: подробная программа в Вологде, Череповце и районах

Культурно-образовательная акция "Ночь искусств" пройдёт в Вологодской области 3 ноября. Мероприятия в рамках акции запланированы в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Белозерске, Кириллове и Ферапонтово. Вход на многие из них бесплатный, либо в рамках стоимости обычного билета до 200 рублей. NewsVo публикует подробный список мероприятий, на которые стоит обратить внимание.

Вологда

В областной столице «Ночь искусств» будет проходить в областной библиотеке имени Бабушкина, областной детской библиотеке, музее-заповеднике, областной картинной галерее. Так, 3 ноября в Вологодском музее-заповеднике экспозиция «Природа и история Вологодского края» станет масштабной игровой и познавательной площадкой для посетителей с детьми. По всем выставкам пройдут экскурсии. В 14.00 здесь начнётся экскурсия в палаты Иосифа Золотого. Как ранее сообщал NewsVo, в обычные дни они закрыты для посещения, но именно в этот день вы заглянуть в старинные торжественные залы Вологодского кремля.

Необычные экскурсии "С фонариками по выставке" пройдут 2 ноября Доме Корбакова, в Доме Шаламова и в мастерской Пантелеева. В мастерской после экскурсии пройдёт мастер-класс в технике рисования кофе «Картина кофе. Кофейная ночь».

Областная библиотека им. Бабушкина

1 ноября, 16.00 – 20.00 – видеомарафон: демонстрация фильмов-балетов «Анюта», «Дом у дороги» и «Женитьба Бальзаминова». Вологодская областная научная библиотека (М. Ульяновой, 7. Зал № 6). Вход свободный.

1 ноября, 18.00 – 19.00 – концертная программа «Гаврилинский “Вечерок”» с участием Академического женского хора «Гармония» (художественный руководитель и дирижер – заслуженный работник культуры РФ Людмила Шувалова; концертмейстер Анна Карасова) Вологодского областного колледжа искусств и заслуженной артистки РФ, пианистки Елены Распутько. Вологодская областная научная библиотека (М. Ульяновой, 7. Большой зал). Вход свободный.

1 ноября, 19.00 – 20.00 – медиаконцерт «Популярные песни В. А. Гаврилина». Видеозаписи разных лет. Вологодская областная научная библиотека (М. Ульяновой, 7. Большой зал). Вход свободный.

Областная детская библиотека

3 ноября, 11.00 – Беседа-игра «Кино… кино… кино…» (об истории кинематографа). Вологодская областная детская библиотека (Советский пр., 20). Вход свободный.

Вологодский музей-заповедник

2 ноября, 15.00 – программа «Валерий Гаврилин. Вариации на тему юбилея». Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» (ул. Герцена, 36).

3 ноября, 13.00 – экскурсия по выставкам художественного отдела «Острова традиций», «Художники-ювелиры Вологодчины», «Мир красочный, поющий и звенящий». Вологодский музей-заповедник, художественный отдел, 1 этаж (ул. С. Орлова, 15).

3 ноября, 14.00 – экскурсия в палатах Иосифа Золотого. Вологодский музей-заповедник, Иосифовский корпус (ул. С. Орлова, 15).

3 ноября, 14.00 – 19.00 – программа «Мост в прошлое». Выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX-XX веков» (Советский пр., 16а).

3 ноября, 15.00 – 18.00 – игровая и познавательная программа для посетителей с детьми «Взгляд в прошлое» (задания по исторической и природной тематике, мастер-классы и викторины) Вологодский музей-заповедник, отделы природы и истории (ул. С. Орлова, 15).

Фото пресс-службы Вологодского музея-заповедника

3 ноября, 15.00 – спектакль «Катькин день» Молодёжного экспериментального театра-студии «Сонет» для детей от 3-х до 14-ти лет. Постановка в игровой форме знакомит с правилами поведения в школе, на улице, на дороге. Вологодский музей-заповедник, Юго-западная башня (ул. С. Орлова, 15).

3 ноября, 17.30 – музыкальная программа в исполнении оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» под управлением Александра Султаншина. Вологодский музей-заповедник, Юго-западная башня (ул. С. Орлова, 15).

3 ноября, 16.30 – квест «Точка отсчета». Музей кружева (Кремлевская пл.,12).

3 ноября, 18.00 – авторская программа Романа Захарова «Магия шелка». Выставка художественных работ росписи по шелку и показ коллекции одежды автора с использованием батика и кружева. Музей кружева (Кремлевская пл.,12).

3 ноября, 18.00 – концерт «Эх, друг гитара» вологодского барда Владимира Сергеева. Музей «Мир забытых вещей» (ул. Ленинградская, 6).

4 ноября, 16.00 – музейная программа «Поэзия ссыльных: Сталин, Соколовский, Савинков». Музей «Вологодская ссылка» (ул. М. Ульяновой, 33) .

Билеты в музей-заповедник и Музей кружева: 150 рублей - взрослый, 70 - школьники, пенсионеры; филиалы музея-заповедника: 80 рублей - взрослый, 40 рублей - школьники, пенсионеры.

Вологодская областная картинная галерея

2 ноября, 18.00 – 18.45 – экскурсия с фонариками по выставке, посвященной 80-летию Вологодского регионального отделения Союза художников России. Музейно-творческий центр народного художника России В. Н. Корбакова (ул. Октябрьская, 13).

2 ноября, 18.00 – 19.00 – квест «Ночные приключения». Музейно-творческий центр народного художника России В. Н. Корбакова (ул. Октябрьская, 13).

2 ноября, 18.00 – 20.00 – мастер-класс по созданию и печати гравюр «Ночные образы». Музейно-творческий центр народного художника России В. Н. Корбакова (ул. Октябрьская, 13).

2 ноября, 18.00 – 20.00 – концертная программа. Музейно-творческий центр народного художника России В. Н. Корбакова (ул. Октябрьская, 13). Вход на мероприятия в Дом Корбакова – 200 руб.

2 ноября, 18.00 – 18.45 – экскурсия с фонариками по выставке «Жизнь в зеркале театра». Шаламовский дом (ул. С. Орлова, 15).

Фото из группы Вологодской областной картинной галереи в соцсети

2 ноября, 18.00 – 18.45 – интерактивная экскурсия «Взгляните направо, взгляните налево!» (знакомство с постоянными экспозициями Шаламовского дома и профессией экскурсовода) Шаламовский дом (ул. С. Орлова, 15).

2 ноября, 19.00 – 20.00 – мастер-класс «Из печи на бумагу. Ночные пейзажи» (знакомство с техникой рисования углем) Шаламовский дом (ул. С. Орлова, 15).

2 ноября, 19.00 – 20.00 – интерактивная программа «Главный живописец на службе их величеств» (к 420-летию фламандского художника Ван Дейка). Шаламовский дом (ул. С. Орлова, 15). Вход на мероприятия в Шаламовский дом – 150 руб.

2 ноября, 18.00 – 18.45 – экскурсия с фонариками по выставке живописи и графики «И.Е.Репин, его друзья и ученики» (к 175-летию со дня рождения художника). Мемориальная мастерская заслуженного художника РСФСР А.В. Пантелеева (ул. Козленская, 4).

2 ноября, 19.00 – 20.00 – мастер-класс в технике рисования кофе «Картина кофе. Кофейная ночь». Мемориальная мастерская заслуженного художника РСФСР А.В. Пантелеева (ул. Козленская, 4). Вход на мероприятия в Мастерскую Пантелеева – 120 руб.

Череповец

"Ночь искусств" в Череповце пройдет в историко-краеведечском музее. Здесь посетителей тоже ждут мастер-классы, экскурсии и творческие встречи.

3 ноября, 20:00 – 20:45 – театрализованная экскурсия «Звуки из прошлого» с участием студии исторического танца «Ноктюрн», фолк-артели ЁраГа, Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина, средней общеобразовательной школы № 1. Викторина «Шум города». Историко-краеведческий музей (пр. Луначарского, 41).

3 ноября, 20.50 – 21.45 – «Ночные визиты» — творческая встреча с писателями, историками, краеведами Александром Быковым и Евгением Шалашовым. Презентация книг. Историко-краеведческий музей (пр. Луначарского, 41).

3 ноября, 21.50 – 22.20 – мастер-класс по изготовлению закладки для книги в технике плоскостной флористики. Предварительная запись по тел. 8 (8202) 55-33-55. Историко-краеведческий музей (пр. Луначарского, 41).

3 ноября, 21.50 – 22.20 – мастер-класс «Исторические шаржи». Проводит мастер Елена Данилова. Историко-краеведческий музей (пр. Луначарского, 41).

3 ноября, 22.20 – 22.45 –мастер-класс «Письмо в будущее». Создание собственного послания будущим поколениям или себе самому в будущем. Историко-краеведческий музей (пр. Луначарского, 41).

3 ноября, 22.45 – 23.00 – закладка «Капсулы времени» в сквере Историко-краеведческого музея. Историко-краеведческий музей (пр. Луначарского, 41).

Стоимость: 250 рублей (полный), 200 рублей (льготный).

Белозерск

Площадкой проведения "Ночи искусств" в Белозерске станет местный музей. Там гостей ждет выступление народного театра "Свеча", можно будет поучаствовать в интеллектуальной игре и встретиться с автором книги о колхозных театрах в Вологодской области.

3 ноября, 17:00 – 17:30 – открытие выставки «Лучше зажечь одну свечу, чем жаловаться на темноту», посвященной 20-летию народного театра «Свеча». Белозерский областной краеведческий музей, экспозиция «Белозерск исторический» (ул. Фрунзе, 28).

3 ноября, 17:30 – 18:20 – «Театр приглашает!» – творческая программа народного театра «Свеча». Белозерский областной краеведческий музей, экспозиция «Белозерск исторический» (ул. Фрунзе, 28).

3 ноября, 18:20 – 18:40 – встреча с Борисом Ильиным, автором книги «Мельпомена на гумне. Колхозно-совхозные театры Вологодской области 1935–1951 гг.» (2018). Белозерский областной краеведческий музей, экспозиция «Белозерск исторический» (ул. Фрунзе, 28).

3 ноября, 19:00 – 20:00 – интеллектуальная игра «Колесо фортуны». Белозерский областной краеведческий музей, экспозиция «Белозерск исторический» (ул. Фрунзе, 28).

3 ноября, 20:00 – 21:00 – интерактивная программа «В огороде лен посею на рубашку милому». Белозерский областной краеведческий музей, экспозиция «Белозерск исторический» (ул. Фрунзе, 28).

Великий Устюг

"Ночь искусств" в Великом Устюге пройдет в Музее древнерусского искусства. Там сохранилось шесть иконостасов XVIII века. Экскурсия познакомит с экспозицией музея, который размещается в двух приделах памятника церкви Вознесения.

3 ноября, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 – Великоустюгский музей-заповедник (Советский пр., 84).

Кириллов и Ферапонтово

В Кириллове любой гость "Ночи искусств" сможет стать участником "солдатской школы". Вы узнаете, как выглядели солдаты русской и французской армий 1812 года, сможете стать членом артиллерийского расчета и научиться оружейным приёмам на макетах ружей. В программе также концерт оркестра русских народных инструментов.

3 ноября, 13.00 – экскурсия «Солдатская школа», где покажут, как выглядели солдаты русской и французской армий; расскажут о действиях русской артиллерии. Музей Евгения Преображенского (Кириллов, ул. Преображенского, 3). Вход свободный.

3 ноября, 15:00 – концерт ансамбля солистов Губернаторского оркестра русских народных инструментов. Конференц-зал Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Кириллов. Вход свободный.

3 ноября, 20:00 – видеопоказ комедии Казанского большого драматического театра им. В. И. Качалова «Женитьба». Конференц-зал Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Кириллов. Вход свободный.

"Женитьба". Фото из группы Кирилло-Белозерского музея-заповедника

3 ноября, 21:30 – трансляция спектакля «Смута» Государственного Академического малого театра. Конференц-зал Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Кириллов. Вход свободный.

В Ферапонтово, как ранее сообщал NewsVo, "Ночь искусств" пройдет в Музее фресок Диониссия. Вы узнаете об известном иконописце Дионисии (конца XV — начала XVI веков), о фресковой живописи, познакомитесь с фресками Дионисия 1502 года находящимися в Соборе Рождества Богородицы, и попробуете своими руками изготовить фреску по технологии древних мастеров

3 ноября, 17.00 – открытие выставки «История одного экспоната». На выставке представлены предметы из фондовых коллекций музея. Место проведения – Паперть у Трапезной палаты. Вход свободный. Музей фресок Дионисия, с. Ферапонтово, Кирилловский район.

18.00 – музейное занятие «В подмастерье к Дионисию». Вы узнаете об известном иконописце Дионисии (к. XV – н. XVI вв.), о фресковой живописи, познакомитесь с фресками Дионисия 1502 года, находящимися в соборе Рождества Богородицы, и попробуете своими руками изготовить фреску по технологии древних мастеров. Стоимость мастер-класса: взрослый и детский – 100 рублей. Группа не более 10 человек.12+ Музей фресок Дионисия, с. Ферапонтово, Кирилловский район.

19.00 – тематическая экскурсия по собору Рождества Пресвятой Богородицы «В сумерках храма». Место проведения – собор Рождества Пресвятой Богородицы, Музей фресок Дионисия, с. Ферапонтово. Стоимость: взрослый, пенсионеры – 325 рублей; детский – 100 рублей. При группе от 5 человек. 10+ Музей фресок Дионисия, с. Ферапонтово, Кирилловский район.

17.00 –20.00 – открыты для посещения: собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия; церковь преп. Мартиниана; трапезная палата (главная экспозиция об истории Ферапонтова монастыря). Музей фресок Дионисия, с. Ферапонтово, Кирилловский район.