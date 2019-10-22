Изготовить фреску по древним технологиям предложат гостям «Ночи музеев» в Ферапонтово

Музей фресок Дионисия в селе Ферапонтово Кирилловского района приглашает 3 ноября на мастер-класс по изготовлению фрески. Занятие пройдет в рамках акции «Ночь искусств».

— Вы узнаете об известном иконописце Дионисии (конца XV — начала XVI веков), о фресковой живописи, познакомитесь с фресками Дионисия 1502 года находящимися в Соборе Рождества Богородицы, и попробуете своими руками изготовить фреску по технологии древних мастеров, — сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Начало в 18 часов, стоимость мастер-класса 100 рублей, количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону 8(81757) 4-92-61.

В 19 часов в музее стартует экскурсия по собору Рождества Пресвятой Богородицы «В сумерках храма». Стоимость взрослого билет - 325 рублей, детского - 100 рублей.

Кроме того, в рамках акции на паперти у Трапезной палаты также пройдет выставка предметы из фондовых коллекций музея, вход свободный.

Возрастное ограничение 12+



