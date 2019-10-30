Осужденного колонии в Шексне переведут в тюрьму из-за многократных нарушений режима

30.10.2019 [Происшествия]

Осужденного исправительной колонии строгого режима №17 в Шексне переведут в тюрьму из-за многократных нарушений правил внутреннего распорядка. Соответствующее решение принято судом.

По данным прокуратуры Вологодской области, мужчина был осуждён в 2012 году за организацию покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору, по найму. Ему было назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

— В местах заключения осуждённый допустил более шестидесяти нарушений режима, многократно водворялся в штрафной изолятор, переводился в единое помещение камерного типа, не работал и признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания, — говорится в сообщении прокуратуры.

Администрация колонии ходатайствовала о применении к лицу «исключительной меры дисциплинарного воздействия» в виде перевода в тюрьму. Шекснинский районный суд принял решение о том, что оставшийся срок наказания, составляющий более года, мужчина проведет в тюрьме.

Осужденный и его защитник пытались обжаловать это решение, однако и вышестоящие инстанции оставили его в силе.

Ранее NewsVo сообщал о нарушении правил внутреннего распорядка в шекснинской колонии №12. В июне один из заключенных там вынес из столовой еду. Сотрудники колонии неоднократно потребовали, чтобы он вернулся в столовую, но осуждённый проигнорировал указания. На последующее требование отправиться в штрафной изолятор мужчина ответил отказом, при этом замахнулся на работников доской и «высказывал в их адрес угрозы применения насилия».  Кроме того, одного из сотрудников колонии он умышленно ударил рукой в грудь.

 

Тэги: колония, осужденные, тюрьма

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