В Шексне осужденный колонии вынес еду из столовой и угрожал надзирателям доской

05.09.2019 [Происшествия]

В Шексне суд вынес обвинительный приговор осужденному за угрозы и применение насилия в отношении работников колонии. Инцидент произошел в июне на территории ИК № 12.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, заключённый вынес из столовой еду, что запрещено правилами внутреннего распорядка. Сотрудники колонии неоднократно потребовали, чтобы он вернулся в столовую, но осуждённый проигнорировал указания.

На последующее требование отправиться в штрафной изолятор мужчина ответил отказом, при этом замахнулся на работников доской и «высказывал в их адрес угрозы применения насилия».  Кроме того, одного из сотрудников колонии он умышленно ударил рукой в грудь.

С учётом всех факторов, за дезорганизацию деятельности колонии суд назначит заключённому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

Тэги: осужденные, УФСИН

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