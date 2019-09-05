В Шексне осужденный колонии вынес еду из столовой и угрожал надзирателям доской

В Шексне суд вынес обвинительный приговор осужденному за угрозы и применение насилия в отношении работников колонии. Инцидент произошел в июне на территории ИК № 12.



Как сообщает прокуратура Вологодской области, заключённый вынес из столовой еду, что запрещено правилами внутреннего распорядка. Сотрудники колонии неоднократно потребовали, чтобы он вернулся в столовую, но осуждённый проигнорировал указания.



На последующее требование отправиться в штрафной изолятор мужчина ответил отказом, при этом замахнулся на работников доской и «высказывал в их адрес угрозы применения насилия». Кроме того, одного из сотрудников колонии он умышленно ударил рукой в грудь.



С учётом всех факторов, за дезорганизацию деятельности колонии суд назначит заключённому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.