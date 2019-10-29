Вологжанина, который угнал машину, чтобы сбежать с неудачного свидания, приговорили к условному сроку

29.10.2019 [Происшествия]

В Грязовце суд признал ранее судимого 45-летнего вологжанина виновным в угоне. Мужчина угнал автомобиль, чтобы вернуться домой с неудачного свидания в поселке Вохтога. 

Ночью 1 июля подсудимый угнал автомобиль «Opel Corsa» в поселке Ильинское и доехал на нём до 26 километра автодороги Вологда-Ростилово, где не справился с управлением и съехал в кювет. Как NewsVo писал ранее, там мужчина бросил машину и продолжил свой путь пешком. Угнанное авто обнаружили инспекторы ДПС. Вскоре, подозреваемый в угоне был задержан.

Из его показаний следует, что он приехал в Вохтогу на свидание с женщиной, с которой познакомился в интернете. Утром 30 июня он выпивал с друзьями женщины, а после пошёл спать. Проснувшись, он обнаружил, что из его кошелька пропали деньги. Друзья женщины вернулись, избили его и отобрали телефон, после чего мужчина убежал из квартиры.

«Один из них побежал за ним, во дворе догнал, ударил, показал направление, где находится отделение полиции. Из отделения полиции на его стук вышли полицейские, которые показали, в какой стороне находится Вологда. Он пошел, проезжающий патруль подвез его до перекрестка в Вохтоге. Он прошел пешком около 10 км. Все время по пути его движения взад-вперед медленно двигалась одна и та же машина, он опасался, что его ищут, и свернул в деревню. Во дворе одного из домов стояла машина, дверь была открыта, он сел в нее и решил поспать. На дороге он снова увидел медленно проезжающую машину, испугался, что его могут найти, завел автомобиль и поехал в сторону Вологды. Он плохо себя чувствовал, не справился с управлением и съехал в кювет», - чообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину полностью и отремонтировал автомобиль потерпевшей. Суд признал доводы защиты о том, что подсудимый был вынужден совершить преступление в целях собственной безопасности, необоснованными.

Вологжанину назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: угон, приговор

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