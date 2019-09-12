Вологжанин угнал автомобиль, чтобы вернуться домой от женщины, с которой познакомился в интернете

В Вологодском районе полицейские направили в суд уголовное дело по факту угона. По пути угонщик попал в ДТП, пострадал, бросил машину и дошёл домой пешком.



Автомобиль «Опель», лежащий в кювете, обнаружили во время патрулирования дороги «Вологда-Ростилово» инспекторы ДПС. Полицейские связались с владелицей машины и сообщили ей об угоне её авто. 39-летняя женщина рассказала, что накануне вечером оставила машину у дома в деревне Ильинское в Грязовецком районе.



В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Вологды.



На такси он приехал в Вохтогу к женщине, с которой познакомился на сайте знакомств. Во время распития алкоголя он поссорился с приятелями женщины и решил отправиться домой.



«В деревне Ильинское он увидел автомобиль, который был не заперт, а ключи находились в замке зажигания. Злоумышленник запустил двигатель и поехал на чужом авто в Вологду. Неподалеку от р. Комела водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет», — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.



Машина несколько раз перевернулась, водитель получил различные травмы. Он сам смог вылезти из авто и пешком добрался до Вологды.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.