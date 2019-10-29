Вологодскую студентку, которая погибла, спасая тонущего ребенка, посмертно наградили медалью

29.10.2019 [Общество]

Студентку ВоГУ Елизавету Дружинину, которая летом этого года погибла, спасая тонущего ребенка, посмертно наградили медалью «За спасение погибающих». Соответствующий указ подписал накануне президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла на Кубенском озере в Вологодском районе 21 июня. 19-летняя девушка отдыхала и купалась вместе с семьей знакомого. Когда в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, студентка помогла спасти его, но сама не выплыла.

Следователи выяснили, что неизвестными лицами вблизи деревень Алексино и Жуково  был вырыт искусственный водный канал, соединяющийся с озером Кубенское. Он был возведен незаконно, в месте его соприкосновения с озером не огорожен, информация о его глубине отсутствует, «что создает угрозу жизни и здоровью граждан». В итоге по факту гибели студентки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие.

Тэги: награда, гибель человека

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