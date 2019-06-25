Следователи возбудили дело по факту гибели 19-летней студентки ВоГУ, спасшей тонувшего ребенка

25.06.2019 [Происшествия]

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летней студентки Вологодского госуниверситета Елизаветы Дружининой, спасшей тонущего на Кубенском озере ребенка. Дело возбуждено по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла на водоеме в Вологодском районе 21 июня. Девушка отдыхала и купалась вместе с семьей знакомого. Когда в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, студентка помогла спасти его, но сама не выплыла.

Следователи выяснили, что неизвестными лицами вблизи деревень Алексино и Жуково  был вырыт искусственный водный канал, соединяющийся с озером Кубенское.

- В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) СЗТУ отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области сведений о наличии данного искусственного водного канала не имеется, что свидетельствует об отсутствии согласования производства работ по его созданию и эксплуатации, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Кроме того, этот канал в месте его соприкосновения с озером не огорожен, информация о его глубине отсутствует, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают обстоятельства строительства канала, анализируют нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения надлежащего порядка функционирования таких объектов и причины трагического происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Тэги: утонул

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С череповецкого предпринимателя могут взыскать 690 тысяч рублей за торт со Смешариками и Лунтиком
Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?
«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента
В Вологде два подростка на скутере столкнулись с КамАЗом и погибли
Синоптики обещают в Вологодской области грозы с градом и сильным ветром
19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка
В Вологде демонтировали знак «Я люблю Паклю»
В Череповце тариф на вывоз мусора с 1 июля снизится больше, чем в Вологде?
В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб
В Соколе водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста
25.06.2019 [Общество]

В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной

1970
0
25.06.2019 [Общество]

Асфальтирование дороги Тарнога - Илезский погост пообещали начать в 2020 году

513
1
25.06.2019 [Общество]

Вологодский городской суд продлил арест юриста Федотова, подозреваемого в уничтожении вещдоков

1102
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Следователи возбудили дело по факту гибели 19-летней студентки ВоГУ, спасшей тонувшего ребенка
В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной
Жителя Белозерского района осудили условно за сообщение о бомбе в несуществующем аэропорте Кириллова
Асфальтирование дороги Тарнога - Илезский погост пообещали начать в 2020 году
У школы №33 в Вологде в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» оборудуют площадку с элементами воркаута
Глава Минпромторга России останавливался в Шанхае в гостинице за 1,4 млн рублей в сутки
Вологодский городской суд продлил арест юриста Федотова, подозреваемого в уничтожении вещдоков
 


20.06.2019 [Общество]

Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?

10805
0
25.06.2019 [БлогоVO]

Сложно представить, но в Вологде мы нашли еще один Дом с виноградом на дверях!

42
0
25.06.2019 [Обзор Прессы]

Запрет полетов в Грузию: напугать грузин, наказав своих

1122
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика