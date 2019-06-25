Следователи возбудили дело по факту гибели 19-летней студентки ВоГУ, спасшей тонувшего ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летней студентки Вологодского госуниверситета Елизаветы Дружининой, спасшей тонущего на Кубенском озере ребенка. Дело возбуждено по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла на водоеме в Вологодском районе 21 июня. Девушка отдыхала и купалась вместе с семьей знакомого. Когда в водном канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, студентка помогла спасти его, но сама не выплыла.

Следователи выяснили, что неизвестными лицами вблизи деревень Алексино и Жуково был вырыт искусственный водный канал, соединяющийся с озером Кубенское.

- В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) СЗТУ отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Вологодской области сведений о наличии данного искусственного водного канала не имеется, что свидетельствует об отсутствии согласования производства работ по его созданию и эксплуатации, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Кроме того, этот канал в месте его соприкосновения с озером не огорожен, информация о его глубине отсутствует, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают обстоятельства строительства канала, анализируют нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения надлежащего порядка функционирования таких объектов и причины трагического происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.