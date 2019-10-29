В Великом Устюге пристава, присвоившего миллион рублей, приговорили к принудительным работам

В Великоустюгском районе суд вынес приговор бывшему судебному приставу, которая присвоила миллион рублей, взысканных с должников. Женщина признана виновной в совершении 65 преступлений: 63 эпизода присвоения денег - ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества) и 2 эпизода - ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как ранее сообщал NewsVo, её обвиняли совершении 71 преступления.

- Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 гг. по месту работы в Великоустюгском районе обвиняемая похищала денежные средства в размере от 321 до 260 тыс. рублей, поступавшие на депозитный счет подразделения судебных приставов и предназначавшиеся для дальнейшего перечисления взыскателям по исполнительным производствам, а также в счет уплаты исполнительского сбора. Женщина составляла подложные постановления о распределении денежных средств, обеспечив перечисление похищенных средств на счета, находившихся в ее распоряжении банковских карт. Кроме того, она злоупотребляла должностными полномочиями и вносила данные об окончании исполнительных производств, чтобы скрыть факты хищений на общую сумму 1 млн рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следователей судом был наложен арест на средства обвиняемой в сумме 1 миллиона 250 тысяч рублей. Подсудимая не сможет ими распоряжаться до тех пор, пока суд не рассмотрит иски о возмещении причиненного ущерба.

Бывшей сотруднице управления судебных приставов назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 4 года. Приговор не вступил в законную силу.