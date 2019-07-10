В Великоустюгском районе пристав присвоила миллион рублей, взысканных по алиментам

В отношении судебного пристава в Великоустюгском районе, которая присваивала деньги должников, возбуждено еще 29 уголовных дел. Напомним, в декабре 2018 года сообщалось, что 52-летняя пристав-исполнитель обвиняется подозревается в 32 эпизодах присвоения вверенного имущества и злоупотреблении полномочиями. В ходе расследования выяснилось, что преступлений было более чем в два раза больше - 71.

Деньги женщина присваивала в течение четырех лет – с 2015-го по 2018 год. В СК России по Вологодской области сообщили, что это были деньги по исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание детей.

Женщина обвиняется в совершении 71 преступления: 69 - по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества) и два – по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По подсчетам следователей СКР, причиненный приставом ущерб составил 1 млн рублей.

- В 2015-2018 г.г. 52-летняя обвиняемая обратила в свою пользу поступившие на депозитный счет подразделения судебных приставов, предназначавшиеся для дальнейшего перечисления взыскателям по исполнительным производствам, а также в счет уплаты исполнительского сбора, денежные средства в суммах от 321 рубля до 260 тысяч рублей. Она изготавливала в автоматизированной системе федеральной службы судебных приставов заведомо подложные постановления о распределении денежных средств, обеспечив перечисление похищенных средств на счета, находящихся в ее распоряжении банковских карт. Кроме того, она дважды, злоупотребляя полномочиями, вносила данные об окончании исполнительных производств, чтобы скрыть факты хищения денежных средств, - сообщает СК России по Вологодской области.

Следователи обнаружили у женщины 1 млн. 250 тыс. рублей, которые она получила от продажи недвижимости. Следователь СК России изъял их у подозреваемой в помещении многофункционального центра, где заключалась сделка. На эти деньги был наложен арест. Пристав была уволена.

Расследование завершено и передано прокурору для решения вопроса о передаче в суд.