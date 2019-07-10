В Великоустюгском районе пристав присвоила миллион рублей, взысканных по алиментам

10.07.2019 [Общество]

В отношении судебного пристава в Великоустюгском районе, которая присваивала деньги должников, возбуждено еще 29 уголовных дел. Напомним, в декабре 2018 года сообщалось, что 52-летняя пристав-исполнитель обвиняется подозревается в 32 эпизодах присвоения вверенного имущества и злоупотреблении полномочиями. В ходе расследования выяснилось, что преступлений было более чем в два раза больше - 71.

Деньги женщина присваивала в течение четырех лет – с 2015-го по 2018 год. В СК России по Вологодской области сообщили, что это были деньги по исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание детей.

Женщина обвиняется в совершении 71 преступления: 69 - по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение вверенного имущества) и два – по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По подсчетам следователей СКР, причиненный приставом ущерб составил 1 млн рублей.

- В 2015-2018 г.г. 52-летняя обвиняемая обратила в свою пользу поступившие на депозитный счет подразделения судебных приставов, предназначавшиеся для дальнейшего перечисления взыскателям по исполнительным производствам, а также в счет уплаты исполнительского сбора, денежные средства в суммах от 321 рубля до 260 тысяч рублей. Она изготавливала в автоматизированной системе федеральной службы судебных приставов заведомо подложные постановления о распределении денежных средств, обеспечив перечисление похищенных средств на счета, находящихся в ее распоряжении банковских карт. Кроме того, она дважды, злоупотребляя полномочиями, вносила данные об окончании исполнительных производств, чтобы скрыть факты хищения денежных средств, - сообщает СК России по Вологодской области.

Следователи обнаружили у женщины 1 млн. 250 тыс. рублей, которые она получила от продажи недвижимости. Следователь СК России изъял их у подозреваемой в помещении многофункционального центра, где заключалась сделка. На эти деньги был наложен арест. Пристав была уволена.

Расследование завершено и передано прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

Тэги: приставы, коррупция, алименты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Против журналистов Newsvo пытаются возбудить уголовное дело: в редакцию пришла полиция
На улице Предтеченской в Вологде рабочие кладут асфальт в лужу
В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32
В Кремле ждут проблем от губернаторских выборов в Вологодской области
В Вологде на железнодорожном переезде поезд насмерть сбил 31-летнего велосипедиста
Флаг России над разваливающимся крыльцом: родители рассказывают о состоянии детсадов и школ в Вологде
Путин уволил заместителя главного военного прокурора, уроженца Вологды Александра Никитина
Сын бывшего главы Вологодского УМВД фигурирует в расследовании Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве
Самолет "Северстали", совершивший аварийную посадку в Воронеже, вылетел в Череповец
Вологодский городской суд отпустил журналиста Алексея Сизова под домашний арест
09.07.2019 [Происшествия]

В Вологде у 17-летнего учащегося техникума нашли 28 свертков с наркотиками

950
0
04.07.2019 [Общество]

На улице Предтеченской в Вологде рабочие кладут асфальт в лужу

6745
5
01.07.2019 [Общество]

В 2020 году диабетиков Вологодской области пообещали обеспечить тест-полосками

1190
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ливневку на улице Пугачева в Вологде обещают сделать к началу августа
В Соколе осудили мужчину, который 31 декабря убил отца за отказ дать денег на выпивку
В Великоустюгском районе пристав присвоила миллион рублей, взысканных по алиментам
В России отменили бумажные справки для подтверждения инвалидности
«Аквалайн» в Вологде сделал тариф на вывоз мусора почти на 5 рублей больше, чем обещал губернатор
В Вологде ООО «Открытие» незаконно выдавало займы населению
До конца 2020 года из аварийного жилья обещают переселить более 900 вологжан
 


08.07.2019 [Общество]

Cвязанные с «мусорной реформой» предприниматели устроили свалку отходов в Тотемском районе?

1009
0
10.07.2019 [БлогоVO]

Осколок деревянной русской атлантиды

192
0
09.07.2019 [Обзор Прессы]

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

259
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика